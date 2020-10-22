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فن

مصطفى قمر يكشف علاقة الطبخ بالموسيقى ..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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أحمد إبراهيم
أبدى الفنان مصطفى قمر، حبه الشديد لإعداد وجبات الطعام بنفسه، مشيرا إلى أنه يفضل أن يقضي وقت فراغه فى المطبخ لإعداد الطعام المفضل لديه. 

وقال مصطفى قمر، خلال لقائه ببرنامج "انسايدر بالعربى"، "هناك علاقة وطيدة تجمع بين الطبخ والموسيقى، وحبه للطبخ وطهى الأطعمة يضاهى حبه للموسيقى والغناء". 

وأضاف مصطفى قمر، أن الموسيقى عبارة عن بعض الآلات الموسيقية التى تصدر أصوات مختلفة، وفى النهاية تقدم لنا أغنية موسيقية تنال إعجاب الجمهور، وهو نفس الحال بالنسبة للطبخ، حيث تضع بعض التوابل الخاصة على الأطعمة، وينتج عنها أكلة ذات طابع خاص. 

وأوضح مصطفى قمر، أن أفضل الأكلات التى يعدها هي "المكرونة واللحوم". 

وكان الفنان حمادة هلال، هنأ النجم مصطفى قمر، بافتتاح مطعمه الجديد. 

ونشر حمادة هلال صورة له برفقة مصطفي قمر عبر حسابه بموقع انستجرام، معلقا "الف مبروك ياحبيبي ربنا يكرمك المكان تحفه والأكل اجمل وأجمل".
 

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