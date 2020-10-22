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رياضة

جدعنة وأصل.. محمد فضل يهنئ حسام غالي بمناسبة عيد ميلاده

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تهنئة حسام غالي بمناسبة عيد ميلاده ونشر مجموعة صور جمعتهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب فضل معلقًا له على الصور :"كل سنة وانت طيب يا كابيتانو، جدعنة وأصل ومبادئ وقيم ومواقف ومبادئ كتير والتزام ودايت كتير ربنا يجعل أيامك كلها حلوة وكلها نجاح انت وعائلتك الجميلة ".

احتفل حسام غالى لاعب النادى الأهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي".

وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.

وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي".

واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".

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