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محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف في بني أحمد الغربية وتشغيل وحدتي الإطفاء وطب الأسرة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:03 م
محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف طريقين بني أحمد الغربية
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف طريقي بني أحمد الغربية حتي الكمين، وكذلك طريق بني أحمد جنوبا حتي الدائري، ضمن أعمال الخطة الموحدة 2020-2021 ، بطول يصل الى حوالي كيلو و700 متر ،وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة وتحت اشراف مديرية الطرق .

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والكباري ومحمد بكر مدير وحدة الرصف.

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والتقي المحافظ خلال تفقده للأعمال عدد من المواطنين، واستمع الي شكواهم ومطالبهم، حيث تفقد وحدة طب الاسرة بالقرية ، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الاحتياجات والدعم الطبي بالوحدة ، كما تفقد المحافظ احد المباني المجهزة للعمل كوحدة إطفاء ، حيث تم التنسيق مع مديرية الامن للإسراع في تشغيل الوحدة والاستفادة من خدماتها ، كما وجه المحافظ بالاستفادة من أحد المباني المخصصة كمبني خدمات بالقرية .

وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تنفيذ اعمال رصف بطول 105 كيلو متر للطرق الداخلية بالمدن والقري بجميع مراكز المحافظة ، ضمن خطه 2020-2021، الاستثمارية ، ليتم تنفيذ اعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين.

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