محافظ المنيا يتفقد أعمال رصف في بني أحمد الغربية وتشغيل وحدتي الإطفاء وطب الأسرة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، أعمال رصف طريقي بني أحمد الغربية حتي الكمين، وكذلك طريق بني أحمد جنوبا حتي الدائري، ضمن أعمال الخطة الموحدة 2020-2021 ، بطول يصل الى حوالي كيلو و700 متر ،وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة وتحت اشراف مديرية الطرق .





جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والكباري ومحمد بكر مدير وحدة الرصف.





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والتقي المحافظ خلال تفقده للأعمال عدد من المواطنين، واستمع الي شكواهم ومطالبهم، حيث تفقد وحدة طب الاسرة بالقرية ، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الاحتياجات والدعم الطبي بالوحدة ، كما تفقد المحافظ احد المباني المجهزة للعمل كوحدة إطفاء ، حيث تم التنسيق مع مديرية الامن للإسراع في تشغيل الوحدة والاستفادة من خدماتها ، كما وجه المحافظ بالاستفادة من أحد المباني المخصصة كمبني خدمات بالقرية .





وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ اعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



