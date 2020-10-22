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أخبار البلد

"الزراعة": ضبط 22 طن أعلاف غير مرخصة بمحافظة الشرقية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورود معلومات عن وجود مخزن للأعلاف بأحد مراكز محافظة الشرقية غير مرخص ويقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية زراعة الشرقية، داهمت القوة المخزن، وتم ضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

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