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فن

رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي يكشفان حقيقة خلافهما

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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ندى فكرى
علقت رانيا محمود ياسين  عن الاخبار المتداوله حول ازمتها مع اميرة مختار ابنه الفنانة رجاء الجداوي في عزاء والدها.

و نشرت رانيا صورة لتعليق اميرة مختار عن الازمة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حيث كتبت اميرة قائلة :" من كام يوم اتكتب ان في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش اصل من الصحه وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه ان رانيا منفعله لكن الحقيقه ان رانيا كانت منفعله علشاني لما كتب مش عليه وانا ورانيا لسه قفلين مع بعض التلفون وبنسال بعض وهو ايه الي بيحصل ده ."

 و كشفت رانيا ردا عليها قائلة :" صحيح انا مش رايقه للرد علي الي اتقال عليه بفتراء الاسبوع الماضي لان حزني مش مخليني افكر في حاجه غير بابي لكن شكرا يا اميره انك وضحتي للناس الحقيقه واني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست واني مكنتش زعلانه منك لكن عليكي ربنا يهدي الناس الغريبه دي 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"

و يذكر ان توفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.
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صحيح انا مش رايقه للرد علي الي اتقال عليه بفتراء الاسبوع الماضي لان حزني مش مخليني افكر في حاجه غير بابي لكن شكرا يا اميره انك وضحتي للناس الحقيقه واني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست واني مكنتش زعلانه منك لكن عليكي ربنا يهدي الناس الغريبه دي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"🙏🙏🙏

A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10) on

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