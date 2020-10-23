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برلمان

برلماني: هناك هجوم شديد وغير مبرر من المواطنين على النواب في الدوائر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
النائب مجدى مرشد
النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن هناك هجوما شديدا وغير مبرر من جانب المواطنين على النواب فى دوائرهم، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين هم من اختاروا النواب فى دوائرهم.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على المواطنين الذين لا يريدون أن ينتخبوا النواب فى دوائرهم ألا ينتقدوا النواب، إذا كانوا لن يقوموا بانتخابهم مرة أخرى.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه طالما لم يمارس هؤلاء المواطنين حقهم الدستوري فى الانتخاب فلا حق لهم فى انتقاد النواب الذين لم يقوموا بانتخابهم.

وكان قد انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج، أمس الأول الأربعاء 21 أكتوبر، ليستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي يوم الجمعة 23 أكتوبر، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني التي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت لجان الانتخاب بالخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولى وفى حالة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم.

وللتصويت، يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

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