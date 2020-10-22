مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء





كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن منذ قليل، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.





كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".





وعلق خالد الغندور عبر حسابه الشخضي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" على قرار الكاف، قائلا:" منتظر رد فعل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور علي هذه المهزلة و الفضيحة بقيادة الاتحاد الافريقي





وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.









أعرب الإعلامي خالد الغندور عن غضبه من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.