كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟

كشف تقرير صحفي، عن موقف لامين يامال، نجم برشلونة، من المشاركة في كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد في مسابقة الدوري الاسباني، 26 أكتوبر الحالي.

وكان برشلونة أعلن مؤخرا تجدد إصابة لامين يامال أعلى الفخذ، وغيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في خطة الجهاز الطبي لنادي برشلونة هي أن يشارك يامال في بعض الدقائق في المباراتين المقبلتين ضد جيرونا في الدوري الإسباني وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، ثم يبدأ أساسيا ضد ريال مدريد.

وكان برشلونة تلقى هزيمة قاسية أمام إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، الأحد الماضي ، في مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.