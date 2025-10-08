بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

تتواصل فعاليات اليوم الرابع من الدورة التدريبية العاشرة للمدربين الأفارقة لكرة اليد للحصول على الرخصة التدريبية (A)، والتي تُقام خلال الفترة من ٣ حتى ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تنظمها الأكاديمية الإفريقية لكرة اليد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتضم الدورة نخبة من المحاضرين الدوليين والخبراء الفنيين، وتهدف إلى تطوير الكوادر التدريبية الإفريقية ورفع كفاءتها بما يسهم في دعم منظومة كرة اليد بالقارة.

وشهد اليوم الرابع من فعاليات الدورة محاضرات نظرية وعملية، إلى جانب تقييم مبدئي للمدربين للوقوف على مستواهم الفني.

وحضر فعاليات اليوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي كان في استقباله عدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، حيث حرص على متابعة سير العمل داخل القاعات التدريبية، وأشاد بجهود المحاضرين والمشاركين، مثمناً التزامهم العالي وروح التعاون التي تسود الدورة.

وأعرب الدكتور حسن مصطفى خلال كلمته عن سعادته بوجوده في مصر، مؤكداً أن القاهرة باتت وجهة عالمية لرياضة كرة اليد ومركزاً رئيسياً لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية على مستوى القارة الإفريقية. كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة اليد بدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية لتطوير اللعبة والنهوض بمستواها الفني والإداري.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الاتحاد الدولي فعاليات الدورة واطّلع على البرامج العلمية والعملية المقدمة للمدربين، مؤكداً أن هذه الدورات تمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الكوادر الفنية الإفريقية وتطوير اللعبة في القارة السمراء. كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتأهيل المدربين، مؤكداً أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً رائداً لتأهيل الكوادر الرياضية على المستويين الإفريقي والدولي.

وفي ختام زيارته، التقط رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد صوراً تذكارية مع المشاركين والمحاضرين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التدريبية.

كما شهدت فعاليات اليوم حضور المدرب الدولي الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، وأحد أبرز الخبراء الفنيين في اللعبة، حيث ألقى محاضرة نظرية متميزة تناولت أحدث الاتجاهات في الخطط الدفاعية والهجومية وسبل تطوير الأداء الفني للاعبين.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين طرحوا أسئلة تطبيقية ونقاشات فنية أثرت الجانب العلمي للدورة وأسهمت في تبادل الخبرات بين المدربين الأفارقة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة في تهتم بمثل هذه المبادرات التي تعزز التعاون الرياضي بين الدول الإفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مشددة على استمرار دعمها للبرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في بناء القدرات الفنية وتطوير مختلف الألعاب الرياضية في القارة.