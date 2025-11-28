ننتظر دعم الجماهير.. أحمد حسن يوجه رسالة قبل انطلاق كأس العرب

وجه الإعلامي أحمد حسن، رسالة للجماهير قبل المشاركة في بطولة كأس العرب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "ولنا عودة الي قطر .. بسم الله وعلى الله نتوكل آملين في توفيقه وفي دعوات الشعب المصري في كأس العرب في تجمع أخوي بين الأشقاء ومنتظرين كالعادة دعم الجماهير في الملاعب القطرية التي دائماً ما تكون على قدر الحدث".

وتحرك منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى المطار، استعدادًا للسفر إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر في العاصمة، الدوحة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: الأردن، الكويت، والإمارات.