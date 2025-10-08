حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يزال يمتلك مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الزمالك حتى الآن.



وقال مصطفى، خلال تصريحاته في برنامج الكلاسيكو: "لم أخسر بانتقالي إلى الزمالك، فالجمهور هو أفضل ما رأيت، لكن الأمور داخل النادي كانت سيئة للغاية، وعانيت من صعوبات كثيرة".



وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم أحصل على مستحقاتي المالية من الزمالك، حيث يبلغ المبلغ المستحق لي نصف مليون جنيه".



وأشار لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى أن الجماهير هي الجانب المضيء الوحيد في تجربته مع القلعة البيضاء، قائلًا:"أفضل ما في تجربتي مع الزمالك هو الجمهور، فهم الدرع والسند والسيف، لكن داخل النادي كل شخص يبحث عن مصلحته".



واختتم حسن مصطفى تصريحاته قائلًا:"الزمالك يعيش في دوامة من الأزمات، ويحتاج إلى فانوس سحري لحل مشاكله، ومن الصعب إيجاد حل جذري في الوقت الحالي، لكن رغم ذلك لن يصل النادي إلى ما وصل إليه الإسماعيلي".