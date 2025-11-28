قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
رياضة

تحديد الزي الرسمي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الجولة الثانية من الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض ، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفزر زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

الزمالك زي الزمالك كايز تشيفز

المزيد

