السفير المصري بفرنسا يستقبل رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية

استقبل علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء،  أشرف علي عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، والمهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجمعية، والوفد المرافق، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لحركة بيوت الشباب العالمية بمدينة ليل الفرنسية.

وخلال اللقاء، نقل أشرف عثمان إليه تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واستعرض أهم نتائج مشاركة الوفد المصري في فعاليات الاجتماع، وما شهده من مناقشات مثمرة مع رؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الدولي لبيوت الشباب.

كما نقل إلى السفير تحيات ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي، وتقديره للدور الفاعل الذي تقوم به مصر في دعم حركة بيوت الشباب على المستوى العالمي.

وفي مستهل اللقاء، تقدم رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية بخالص التهاني إلى الدولة المصرية وسفارتها في باريس بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرفيعة لمصر، ويجسد نجاح دبلوماسيتها الرصينة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما استعرض أشرف عثمان ما حققته الجمعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أنشطة بارزة خلال العام الجاري، وعلى رأسها تنظيم فعاليات برنامج “أكن لك الاحترام” الذي استضافته مصر في شهر أغسطس الماضي بمشاركة شباب من تونس، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ولبنان .

وقال إن النسخة القادمة من البرنامج ستُقام في فرنسا العام المقبل.

وقد رحّب السفير علاء يوسف بالمبادرة، وأكد استعداد السفارة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاركة الوفد المصري في الفعاليات المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير عن تقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده الحثيثة في استعادة تخصيص أرض بيت شباب القاهرة لإقامة بيت العاصمة، وأشاد بدور حركة بيوت الشباب المصرية في دعم التواصل الثقافي بين الشعوب، وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة للسياحة الشبابية العالمية.

