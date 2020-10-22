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رياضة

النصر يستعد للموسم الجديد السبت المقبل

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:34 م
النصر
النصر
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عبدالله هشام
قرر سيد عيد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر استئناف تدريبات الفريق بداية من يوم السبت المقبل وذلك استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.


وقال سيد عيد خلال تصريحاته : النصر حقق أهدافه التي كان يسعي إليها الموسم المنقضي ببناء فريق جديد من عناصر شابة واعدة وانهاء الموسم بشكل مُرض علي المستوي الفني.


وأشار إلي أن الفريق يستعد هذا الموسم للدخول في المنافسة علي الصعود من البداية وان فترة الإعداد ستشهد دعم الفريق ببعض العناصر لسد بعض الثغرات بالفريق .


وكان نادي سيراميكا كليوباترا حقق الصعود الي الدورى الممتاز من مجموعة القاهرة بعدما نجح في تحقيق الصدارة برصيد 43 نقطة كما صعد فريق البنك الاهلي من مجموعة الصعيد وفريق غزل المحلة من مجموعة بحري . 

 
جدير بالذكر أن فريق النصر اختتم الموسم المقضي وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 33 نقطة

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