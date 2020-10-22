حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون في كأس مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري، تشكيلة فريقه لمواجهة منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر.





ويواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد السويس الجديد.





وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

عماد السيد

السيد سالم--مروان النجار - محمد رجب - محمود شعبان - كريم الديب - مروان عطيه - خالد الغندور - أحمد راشد - رزاق سيسيه - خالد قمر.





وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو خليل-أسامة عزب- يوسف حسن - إيمانويل اوكري - أيمن غباشى - محمد الصباحي - إسلام جمال - عبد الغني محمد - صبري رحيل.



