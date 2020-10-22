رئيس جامعة القاهرة: منعنا شهادة الفقر.. وباكل من خضار المدينة الجامعية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عبر الـ 3 سنوات الماضية، لها سياسة ثابتة فى دعم الطلاب، فأى طالب ليس لديه قدرة على دفع المصروفات ندعمه، لأن هذا حقهم، فهذا واجب على الجامعة، وليس فضل والأهم أنه منذ 3 سنوات لم نطلب شهادة "بحث اجتماعى".





وأضاف الخشت خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مع محمد على خير، منعنا شهادة الفقر ولا نعرض الطلاب للحرج بسبب المصروفات، وهناك مكاتب لدعم الطلاب، وقمنا بزيادة هذه المكاتب ببطاقة والده، وأيضا زاد عدد الطلاب الذين يتم دعمهم فى "البرامج المدفوعة".





وتابع الخشت، نساعد الطلاب أيضا فى المدينة الجامعية، والعام الماضى ساعدنا 5 آلاف طالب للتواجد بالمدينة، فالطالب يتكلف 3 آلاف جنيه شهريا طعام فقط، و"باكل من خضار المدينة الجامعية"، كذلك الكتب متوفرة بدعم، ولكن حاليا الطالب لم يعد بحاجة للكتب، لأننا أقمنا أكبر منصة ذكية فى العالم، وعليها كافة المواد الدراسية، يدخل الطالب ويتفاعل مع المعلمين والأساتذة.





وأردف الخشت، المحاضرات متاحة على هذه المنصة، وهذه العملية لم تكتمل حتى الان، ولكن معظم الكليات اندمجوا فى هذه المنظومة خلال 10 أيام، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، فأى طالب يحق له العلاج فى المستشفيات الجامعية، وهناك تعميم أى يتم علاج أى طالب فى أى مستشفى جامعى بـ "كارنية" الجامعة فقط.