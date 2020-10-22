AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة القاهرة: منعنا شهادة الفقر.. وباكل من خضار المدينة الجامعية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عبر الـ 3 سنوات الماضية، لها سياسة ثابتة فى دعم الطلاب، فأى طالب ليس لديه قدرة على دفع المصروفات ندعمه، لأن هذا حقهم، فهذا واجب على الجامعة، وليس فضل والأهم أنه منذ 3 سنوات لم نطلب شهادة "بحث اجتماعى".

وأضاف الخشت خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مع محمد على خير، منعنا شهادة الفقر ولا نعرض الطلاب للحرج بسبب المصروفات، وهناك مكاتب لدعم الطلاب، وقمنا بزيادة هذه المكاتب ببطاقة والده، وأيضا زاد عدد الطلاب الذين يتم دعمهم فى "البرامج المدفوعة".

وتابع الخشت، نساعد الطلاب أيضا فى المدينة الجامعية، والعام الماضى ساعدنا 5 آلاف طالب للتواجد بالمدينة، فالطالب يتكلف 3 آلاف جنيه شهريا طعام فقط، و"باكل من خضار المدينة الجامعية"، كذلك الكتب متوفرة بدعم، ولكن حاليا الطالب لم يعد بحاجة للكتب، لأننا أقمنا أكبر منصة ذكية فى العالم، وعليها كافة المواد الدراسية، يدخل الطالب ويتفاعل مع المعلمين والأساتذة.

وأردف الخشت، المحاضرات متاحة على هذه المنصة، وهذه العملية لم تكتمل حتى الان، ولكن معظم الكليات اندمجوا فى هذه المنظومة خلال 10 أيام، وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، فأى طالب يحق له العلاج فى المستشفيات الجامعية، وهناك تعميم أى يتم علاج أى طالب فى أى مستشفى جامعى بـ "كارنية" الجامعة فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: توسع في دعم الطلاب غير القادرين مع بدء العام الدراسي الجديد

الخشت: لا زيادة في المصروفات الدراسية بكليات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تبدأ تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية غدا

لا زيادة في المصروفات.. الخشت يعلن تحول جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث .. فيديو

رئيس جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

صليت صلاة الظهر في جماعة فقام الإمام لركعة خامسة.. فما الحكم؟

سرعة بديهة طفلة تنقذها من محاولة اختطاف.. تفاصيل

رسميا .. فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

3 سور في القرآن لم يذكر اسمها داخلها.. أزهري يكشف عنها | فيديو

معنى اسم الله "الصمد" ولماذا قال "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" دون واحد.. الجندي يرد

براءة صلاح دياب من تهمة بناء مصنع لابوار بدون ترخيص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية لحماية البشرة من آثار الشمس الضارة

قبل انطلاقه.. 20 صورة لنجمات أثرن الجدل بفساتين جريئة فى مهرجان الجونة الماضى

المشكلة في اسمه.. بريطاني يصبح مثارًا للسخرية والتنمر منذ تفشي كورونا