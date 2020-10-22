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رياضة

حقيقة دور مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الممتاز

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إنه لا يعرف من أين خرجت تقارير، عن مشاركة ناديه في تأسيس مسابقة جديدة تحت اسم "الدوري الأوروبي الممتاز".

وكان تقرير لمحطة (سكاي نيوز) قد ذكر أن يونايتد وليفربول، من الأندية الكبرى التي تعمل على مشروع لتأسيس هذه البطولة.

وأبلغ وودوارد مستثمرين، عبر مكالمة "شاهدت التقارير، ولا أعرف بصراحة من أين خرجت، ولا يوجد شيء لنقوله حقا من جانبنا".

وشدد على أن يونايتد ملتزم بالمفاوضات الرسمية، مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، لتطوير دوري الأبطال بعد 2024.

ويعارض اليويفا فكرة الدوري الأوروبي الممتاز بشدة، لكنه ينفتح على فكرة تطوير مسابقة دوري الأبطال، وتحديث نظامها.

كما طالب وودوارد الحكومة البريطانية، بالسير على نهج دول أوروبية أخرى، بالسماح بعودة الجماهير للملاعب، معبرا عن إحباطه بسبب "التناقضات" في قيود كوفيد-19.

ومُنعت الجماهير من حضور المباريات، بمسابقات المحترفين في إنجلترا، منذ مارس آذار، وأقيمت كل المباريات خلف أبواب مغلقة.

وأعلن يونايتد، امس الأربعاء، عن خسارة صافية بقيمة 23.2 مليون جنيه إسترليني (30.3 مليون دولار)، في العام المالي السابق.

وتابع وودوارد "نقر بأن الصحة العامة لها الأولوية دائما، وما نريده هو الاتساق.. إذا سُمح للناس بالوجود في طائرة لساعات، أو في دار سينما أو في حفلات، فلماذا لا يُسمح في مكان مفتوح؟ في استاد يمكن التحكم فيه باحترافية؟"

وأردف "الجمهور هو حجر الأساس في هذه الرياضة، والتناقضات تحبطه وتحبط الأندية.. سُمح للجماهير بالعودة للملاعب في 20 دولة أوروبية، بدرجات متفاوتة، ونطالب الحكومة البريطانية بالاقتداء بنماذج إيجابية".

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