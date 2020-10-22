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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت حملات مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من رفع مياه الأمطار، يتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شارع بورسعيد، وشارع جمال عبدالناصر، والموقف الشرقى، وأمام النادى الرياضى فى وقت قياسى، مشيرًا إلى عدم تأثر الحركة المرورية بأى شارع أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التى تعرض لها مركز ومدينة بلطيم.

وشهدت مدينة بلطيم انتشار معدات مجلس المدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى سيارات الشفط ،لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه، ومازال العمل جاريًا.

وأشرف العميد هاني محمد عبدالقوي ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمعدات وماكينات سحب المياة الخاصة بكسح مياة الامطار بالفترة الليلية على مدار الـ 24 ساعة، ورفع درجة الإستعداد القصوى.

وشدد على المتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح، والمعدات ومتابعة العاملين بقسم النظافة، لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولا بأول وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمصيف.

وعلى جانب آخر ترأس أحمد إسماعيل، ئيس مركز ومدينة بيلا، حملة ليلية مفاجئة على التوكتوك، لرفع مكبرات الصوت، استجابة لنداءات المواطنين بضرورة استكمال حملته السابقة لرفع مكبرات الصوت عن التوكتوك، بالتعاون مع قسم شرطة بيلا والقوة المعاونة.
محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور

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