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رياضة

أول رد من باتشيكو بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
باتشيكو
باتشيكو
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مجدي سلامة
علق البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك ، على تأجيل لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي إلى أول شهر نوفمبر من دوري أبطال إفريقيا. 


وكان من المفترض أن يواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء يوم السبت القادم ، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرر تأجيل المواجهة إلى 1 نوفمبر؛ بسبب إصابة 14 لاعبا من الأخير بفيروس كورونا.


وقال باتشيكو في تصريحات عبر قناة الزمالك : " أبلغ الجماهير أننا في كامل تركيزنا لمواجهة الرجاء في أي وقت ".


وتابع : " حلم الجماهير هو حلمنا، وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا العام، ووصافة الدوري ".


وأضاف : " نحن في كامل تركيزنا وجاهزون لخوض لقاء الرجاء في أي توقيت ، وهذا التأجيل سيساعدنا أن نكون أكثر قوة وترابطا ".


واختتم حديثه قائلًا : " إلى جماهير الزمالك ثقوا بنا سنفعل كل شيء من أجل إسعادكم ".


يذكر أن نادي الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف نظيف ، على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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