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حوادث

ضبط تاجر حشيش أثناء بيع المخدرات بعزبة الوالدة في حلوان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
مادة الحشيش المخدر-
مادة الحشيش المخدر- ارشيف
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محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة فى ضبط متهم خطير تخصص فى بيع مادة الحشيش المخدر، فى محيط منطقة النفق بعزبة الوالدة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية بمحيط نفق عزبة الوالدة، شاهدوا شخصين يتبادلان مبالغ مالية وشيئا آخر لم يتبينوه، وعند مشاهدتهما سيارة الشرطة، ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وحاولا الفرار، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهما.

وبسؤال الأول عن سبب تواجده فى ذلك المكان تلعثم بالكلام والتزم الصمت، وبتفتيشه تفتيشا وقائيا، عثر بين طيات ملابسه على 4 طرب حشيش ومبلغ مالى 700 وهاتف محمول، وكتر يستخدم فى تقطيع الحشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

وبتفتيش الثانى عثر معه على قطعة حشيش، وبمناقشته أقر أنه من متعاطي مخدر الحشيش، وأنه قام بشراء القطعة من الأول، تم اصطحابهما لديوان القسم ، وحرر المحضر اللازم وجارى عرضهما على النيابة العامة.

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