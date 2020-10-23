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رياضة

مصر المقاصة تكشف حقيقة بيع حصتها لـ شركة إستادات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:23 ص
فريق المقاصة
فريق المقاصة
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مجدي سلامة
كشف شركة مصر المقاصة حقيقة موافقتها على عرض بيع حصتها لشركة إستادات عن نصيبها في شركة " المقاصة سبورت".

وقالت شركة مصر المقاصة، عبر بيان رسمي صادر عنها أمس الخميس،:"لازلنا في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة".

وتابعت شركة مصر المقاصة في بيانها:"لا نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أي منها".

واختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تمامًا من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيره.

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