AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بدأت السلطات الأردنية تطبيق حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، منتصف ليل الخميس/ الجمعة، ومن المنتظر أن يستمر لمدة 24 ساعة.

ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى، وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وأضاف العضايلة أنه "تقرر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقًا للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت".

وأوضح العضايلة في إيجاز صحفي الخميس، إنه "سيتم تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".

وقال فراس البكري، عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، في وقت سابق، إن الحظر الشامل الذي تنفذه الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لم يساعد كثيرا في وقف انتشار فيروس كورونا.

ورجح البكري إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل نهاية كل أسبوع، معترفا بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن نتيجة فرض الحظر ليومين كل أسبوع.

وحسب موقع "الرؤية نيوز" الأردني، تعكف الحكومة الأردنية على دراسة قرارها بشأن الحظر وصولا إلى صيغة "توازِن بين الاستحقاقات الصحية الضرورية التي تشكل أولوية وطنية قصوى للمحافظة على قدرة القطاع الصحي من جهة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بدورها أهمية كبيرة للمواطن والحكومة من جهة أخرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يعلن فرض حظر تجوال شامل.. في هذه الحالة

كورونا يعيد الأردن للوراء..حظر تجوال شامل بمدينتين

السفارة الكويتية بالأردن توجه نداء عاجلا لمواطنيه

الأردن يعلن حظر التجول الشامل في العاصمة والزرقاء بسبب كورونا

كلاكيت تاني مرة.. حظر تجول شامل في عمان والزرقاء الجمعة

بدءا من الجمعة.. حظر تجول شامل في الأردن لمدة 48 ساعة بسبب كورونا

ترشيحاتنا

صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

مظلوم .. جماهير أرسنال تشيد بأداء محمد النني بالدوري الأوروبي

بعد نتائج فعالة.. أمريكا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

مرتضى منصور: باتشيكو من طالب بمواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل الرجاء

محمد أنور يكشف سبب ابتعاده عن مسرحيات أشرف عبد الباقي

القنصل الروسي يعلن خبرا سارا للمصريين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي