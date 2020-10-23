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مرأة

ما الذي تشير إليه المرحلة الثالثة للقاحات فيروس كورونا؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يقول الخبراء: إن تجارب المرحلة الثالثة الحالية للقاحات المحتملة لـ COVID-19 ستشير إلى ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تمنع أعراض المرض أو تقللها.

ووفقا لموقع health line يقول الباحثون إن التجارب لن تكون قادرة على تقديم دليل على ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تمنع الأمراض الخطيرة أو الوفاة.


يلاحظ الخبراء أن الباحثين يحاولون الموازنة بين الحاجة إلى المعلومات والحاجة الملحة للحصول على لقاح أثناء الجائحة لمنع تفشي فيروس كورونا


فالهدف من هذه التجارب في المراحل المتأخرة هو تحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا، ومن شأن اللقاح أن يقلل من احتمالية إصابة الشخص المصاب بفيروس كورونا الجديد بمرض شديد و ينتهي به المطاف في المستشفى أو وفاته بسبب مضاعفات الفيروس



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