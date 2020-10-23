لا تتوقف عنها .. عادة تقتل 99.9٪ من فيروسات كورونا

في معركة ضد فيروس كورونا الجديد ، وجد العلماء أن بعض المطهرات الفموية وغسولات الفم قد يكون لها القدرة على تعطيل فيروسات كورونا البشرية .





تشير النتائج المنشورة في مجلة علم الفيروسات الطبية ، إلى أن بعض هذه المنتجات قد تكون مفيدة في تقليل كمية الفيروس في الفم بعد الإصابة وقد تساعد في الحد من انتشار فيروس SARS-CoV-2 ، وهو فيروس كورونا المسبب لـ COVID. -19





وفقًا للباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة ، بينما ننتظر تطوير لقاح ، هناك حاجة إلى طرق لتقليل انتقال العدوى . المنتجات التي قاموا باختبارها متاحة بسهولة وغالبًا ما تكون بالفعل جزءًا من الروتين اليومي للأشخاص. أثناء الدراسة ، اختبر فريق البحث العديد من غسولات الفم والبلعوم الأنفي في بيئة معملية لقدرتها على تعطيل فيروسات كورونا البشرية ، والتي تشبه في هيكلها SARS-CoV-2 . تشتمل المنتجات التي تم تقييمها على محلول بنسبة واحد بالمائة من شامبو الأطفال ومنظفات البيروكسيد للتقرح الفم وغسولات الفم





وجد الباحثون أن العديد من غسول الأنف والفم لديها قدرة قوية على تحييد فيروس كورونا البشري ، مما يشير إلى أن هذه المنتجات قد يكون لديها القدرة على تقليل كمية انتشار الفيروس من قبل الأشخاص المصابين بـ COVID-19 .





كما تم اختبار تكرار تفاعل الفيروس في تجاويف الأنف والفم مع غسولات الفم وغسول الفم . لقد عالجوا الحلول التي تحتوي على سلالة من فيروس كورونا البشري ، والتي كانت بمثابة بديل متاح بسهولة وراثيًا لـ SARS-CoV-2 ، مع محاليل شامبو الأطفال ، ومختلف المطهرات البيروكسيدية والعديد من العلامات التجارية لغسول الفم، و سمحوا للحلول بالتفاعل مع الفيروس لمدة 30 ثانية ودقيقة ودقيقتين ، قبل تخفيف الحلول لمنع المزيد من تعطيل الفيروس



