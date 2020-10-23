AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تتوقف عنها .. عادة تقتل 99.9٪ من فيروسات كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
في معركة ضد فيروس كورونا الجديد ، وجد العلماء أن بعض المطهرات الفموية وغسولات الفم قد يكون لها القدرة على تعطيل فيروسات كورونا البشرية .

 تشير النتائج المنشورة في مجلة علم الفيروسات الطبية ، إلى أن بعض هذه المنتجات قد تكون مفيدة في تقليل كمية الفيروس في الفم بعد الإصابة وقد تساعد في الحد من انتشار فيروس SARS-CoV-2 ، وهو فيروس كورونا المسبب لـ COVID. -19

وفقًا للباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة ، بينما ننتظر تطوير لقاح ، هناك حاجة إلى طرق لتقليل انتقال العدوى . المنتجات التي قاموا باختبارها متاحة بسهولة وغالبًا ما تكون بالفعل جزءًا من الروتين اليومي للأشخاص. أثناء الدراسة ، اختبر فريق البحث العديد من غسولات الفم والبلعوم الأنفي في بيئة معملية لقدرتها على تعطيل فيروسات كورونا البشرية ، والتي تشبه في هيكلها SARS-CoV-2 . تشتمل المنتجات التي تم تقييمها على محلول بنسبة واحد بالمائة من شامبو الأطفال ومنظفات البيروكسيد للتقرح الفم وغسولات الفم

وجد الباحثون أن العديد من غسول الأنف والفم لديها قدرة قوية على تحييد فيروس كورونا البشري ، مما يشير إلى أن هذه المنتجات قد يكون لديها القدرة على تقليل كمية انتشار الفيروس من قبل الأشخاص المصابين بـ COVID-19 .

كما تم  اختبار تكرار تفاعل الفيروس في تجاويف الأنف والفم مع غسولات الفم وغسول الفم . لقد عالجوا الحلول التي تحتوي على سلالة من فيروس كورونا البشري ، والتي كانت بمثابة بديل متاح بسهولة وراثيًا لـ SARS-CoV-2 ، مع محاليل شامبو الأطفال ، ومختلف المطهرات البيروكسيدية والعديد من العلامات التجارية لغسول الفم، وسمحوا للحلول بالتفاعل مع الفيروس لمدة 30 ثانية ودقيقة ودقيقتين ، قبل تخفيف الحلول لمنع المزيد من تعطيل الفيروس

ووجدوا أيضا أن جل شامبو الأطفال بنسبة 1٪ ، والذي يستخدمه أطباء الرأس والرقبة غالبًا لشطف الجيوب الأنفية ، أدى إلى تعطيل أكثر من 99.9٪ من فيروس كورونا البشري بعد دقيقتين من الاتصال.

 كانت العديد من منتجات غسول الفم والغرغرة فعالة أيضًا في تعطيل نشاط الفيروس المعدي. تم تعطيل أكثر من 99.9 في المائة من الفيروس بعد 30 ثانية فقط من وقت الاتصال ، وقام البعض بتعطيل 99.99 في المائة من الفيروس بعد 30 ثانية.


 وأشارت الدراسة إلى أن نتائج غسول الفم واعدة وتضيف إلى نتائج دراسة تظهر أن أنواعًا معينة من غسول الفم يمكن أن تعطل السارس- CoV-2 في ظروف تجريبية مماثلة. مؤخرا ، دراسة أخرى نشرت في مجلة الأمراض المعدية، وجد أن فيروسات Sars-Cov-2 يمكن "تعطيلها" باستخدام غسولات الفم المتاحة تجاريًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس له مثيل.. ما يقتل الفيروسات الأخرى لايؤثر فيه

ارتداء نصف الكمامة يزيد خطر الاصابة بكورونا.. تفاصيل

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى

في 15 ثانية.. طريقة مبتكرة لقتل فيروس كورونا

دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا

في يومها العالمي.. أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان والعكس

ترشيحاتنا

مش ذنب الزمالك.. تامر أمين يعلق على تأجيل مباراة الرجاء المغربي.. فيديو

مصر المقاصة تكشف حقيقة بيع حصتها لـ شركة إستادات

محمد أنور يكشف سبب ابتعاده عن مسرحيات أشرف عبد الباقي

مواعيد ختام الدورى.. الزمالك مع الإسماعيلي 26 أكتوبر والأهلي والجيش آخر الشهر

فاز على المقاولون 2-1.. حسام حسن يحسم صعود الاتحاد السكندري لنصف نهائي الكأس .. فيديو

في عيد ميلاده.. 9 معلومات لا تعرفها عن عمدة الدراما صلاح السعدني

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

المشير طنطاوي.. تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط بـ قناة السويس غدا

أنا نمبر 1 | شاهد هاني شاكر يغني "بنت الجيران" ويقلد حسن شاكوش

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

بعد شراء المنزل بسنوات .. رجل يكتشف غرفة سرية فيه .. صور

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي