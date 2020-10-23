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شاهد.. طريقة جديدة لإجراء اختبارات فيروس كورونا بإسبانيا.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
اختبارات كورونا
اختبارات كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيام عشرات المختبرات الطبية  تقديم خدمة إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في منزلك، دون الحاجة إلى مغادرته.

الخدمة الجديدة والمسماة "كوفيد 19 ديليفيرو" تقوم على إيصال الاختبار إلى عنوانك، حيث يتم أخذ العينة، ليتم فحصها في المختبروقد أطلقت هذه الخدمة في محاولة لسد طلبات الناس المتزايدة لإجراء الاختبار، دون الحاجة إلى الانتظار في المراكز الصحية.

ولا يتعين على من تظهر نتيجة اختباره سالبة، بأن يخضع للحجر، ويمكنه الخروج لمتابعة أعماله.

واستخدم الآلاف هذه الخدمة الجديدة، مع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس، وفي في مركز جينيكا الطبي وحده، يتم التحقق من حوالي 200 عينة يوميا، وتقول مديرة المختبر تيريزا بيروشو:"هنالك الكثير من المرضى الذين يريدون التأكد من حالتهم".

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