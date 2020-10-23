ماذا بعد مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين؟.. نواب: تأهيلهم للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.. وبحث زيادة المرتبات

النائب طارق متولي: تحسين أوضاع المعلم مفتاح نجاح العملية التعليمية

برلماني: تحسين أوضاع المعلمين المالية يؤهلهم للتعاطي مع آليات التحول الرقمي

نائب الشيوخ: الحكومة أنصفت المعلمين بحزمة الحوافز الجديدة





أشاد نواب البرلمان بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين، حيث عدد النواب فوائد هذا القانون وتأثيره على منظومة التعليم الجديدة.





مفتاح العملية التعليمية





وأكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن تحسين أوضاع المعلم مفتاح نجاح العملية التعليمية، وأن وجود رعاية دائمة له واهتمام متواصل به ينمي قدراته الفنية والعلمية والتربوية وتوفير الظروف المواتية للعطاء والتميز والإبداع وهذا الحرص المشترك إنما يدل على اقتناع راسخ بأن المعلم الناجح هو عصب العمل التربوي المحقق لأهداف الدولة وطموح المجتمع.





وأشار النائب فى بيان له، إلى أن المعلم يظل أساس العملية التعليمية، وقد وضعت الدولة أوضاع المعلمين على قمة أولوياتها الوطنية، وسنت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم، خاصةأن المعلمين لهم دور كبير جدًا في خلق أجيال صالحة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، فأي عملية إصلاح وتطوير للعملية التعليمية يجب أن تبدأ بتدريب المعلم والاهتمام بحوافزه وتطوير أساليبه باعتباره المعني في صناعة الإنسان وبناء قدراته الشخصية المتكاملة.





وأضاف أن الحديث عن معلم يعني الحديث عن بناء المستقبل الذي نريده من اجل الارتقاء في الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن ثم لا يمكن إغفال دور المعلم الرئيسي مما يستدعى ضرورة أن يكون تمكين المعلمين عملية مستمرة، بحيث يتم تطويرهم على اعتباره رحلة حياة يتم من خلالها اكتساب الخبرات مدى الحياة التي من شأنها أن تمكنهم من ممارسة القيادة والسلطة واتخاذ القرارات وممارستها كل على حسب ظروفه الخاصة.





دعم التحول الرقمي





بدوره قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن النهوض بالعملية التعليمية بعناصرها ومستوياتها المختلفة من طالب ومُعلم ومنهج دراسي، تمثل جزء رئيسي من فلسفة بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتترجمها حكومة المهندس مصطفي مدبولي بقرارات نافذة وقابلة للتطبيق علي أرض الواقع.

جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًاعلي أن المعلمين الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تخلق بيئة مناسبة للتعاطي الجيد من المعلمين مع آليات التحول الرقمي التي تتزايد بالمنظومة التعليمية ، كما أنها تنهض بأوضاع المعلمين في منظومة التعليم الفني التي تشهد تحركات كبيرة للنهوض بأوضاعه والتغلب علي إشكالياته التى ترسخت علي مدار السنوات الماضية، قائلا:" النهوض بأوضاع المعلمين المالية يؤهلهم للتعاطي مع آليات التحول الرقمي ويدعم جهود تطوير التعليم الفني".





استعادة هيبة المعلمين





كما أشاد النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمنا قرارات التنفيذية للرئيس السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين.

وأكد "الجمل"، علي أن قرار الحكومة انصف المعلمين بحزمة الحوافز، وذلك تحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، مؤكدا علي إننا نفتخر بالعلم ونقدر العلماء، لأنهم يؤدون رسالة سامية.

وقال النائب محمد توفيق الجمل، إن الحكومة حاولت جاهدة إستعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة، مشيرا إلى إننا سنحاول تقدير المعلمين وإستعادة هيبة التعليم المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي إننا سنعمل معا لأن مصر تستحق ولان أبناء مصر يستحقون، وكانت من ضمن أولوياتنا دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية.



