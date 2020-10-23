رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

علق سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
وطالب نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائى بطولة إفريقيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .
وقال رئيس الوداد لـ " صدى البلد": قرار التأجيل ليس بيدي أو بيد الأهلي أو الزمالك، هو بيد الكاف فقط وهو المسؤول الوحيد عن قراره".
ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتفوق الأهلي على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول من ركلة جزاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.