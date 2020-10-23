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مرأة

لو بتعانى من اكتئاب الخريف.. 5 أنواع من الأطعمة قادرة على تحسين مزاجك

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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آلاء حسن - ريهام قدري
أظهرت الدراسات أن العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، والبروتين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفيتامينات، والكالسيوم، والكروم، واليود، والحديد، والسيلينيوم، والزنك.يمكن أن تقلل من حدوث الاكتئاب، والأمراض العقلية الأخرى

لذلك نصحت الدكتوره بسمه يسري اخصائي التغذيه بانه لابد من ان نقم بإجراء بعض التغييرات الصغيرة في نظامنا الغذائي من خلال دمج هذه الأطعمة للمساعدة في محاربة الاكتئاب، والتي بدورها ستساعد على رفع مستوى الحاله المزاجيه على الفور ومنها 
 
 1. الأسماك..
تعد أسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة والسردين والسلمون، مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في الأداء السليم للدماغ، وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع أن تناول المزيد من الأسماك، يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب.

2. الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن..
 مثل الفولات، وفيتامين ب، وفيتامين" د "، والسيلينيوم، يمكن أن يساعد في خفض خطر الاكتئاب، ويمكن أن تحسن مزاجك، قم بتناول الفواكه، مثل التفاح، والموز، والجريب فروت، والتوت والحمضيات بانتظام.

3. المكسرات..
 مثل الجوز، والكاجو، والبندق، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مضادات الأكسدة مثل البوليفينول معروفة بدعم صحة الدماغ بشكل عام، من بين جميع المكسرات، يعتبر الجوز " عين الجمل " ، الأفضل لتقليل خطر الاكتئاب، وتحسين الحالة المزاجية لأنه يحتوي على العديد من المركبات الوقائية العصبية مثل حمض الفوليك، وفيتامين" هـ"، ومضادات الأكسدة الأخرى.

4. البقوليات..
 وهى عالية في الكربوهيدرات، والبروتين، تزيد الكربوهيدرات من إنتاج مواد كيميائية في المخ، مثل السيروتونين، والتربتوفان، التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتزيد من مستويات الطاقة في نفس الوقت، من ناحية أخرى، يتكون البروتين من الأحماض الأمينية والتى لها تأثير إيجابي في أداء الدماغ والصحة العقلية.
5. الشيكولاتة الداكنة..
 وفقًا لدراسة، فإن تناول الشيكولاتة الداكنة قد يكون له تأثير إيجابي على مزاجك، ويخفف من أعراض الاكتئاب، ويرجع ذلك إلى المكونات ذات التأثير النفساني، واحتوائها على مادة phenylethylamine ، وهى مادة في الشوكولاتة تؤدي إلى الشعور بالنشوة، وتنظم الحالة المزاجية.

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