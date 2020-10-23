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أخبار البلد

مركز سقارة: تدريب 85 من المحليات على أساسيات التحول الرقمي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:05 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
 ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية فى اساسيات التحول الرقمى وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال إدارة الأزمات وإدارةالفعاليات وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ويستفيد من هذه الدورات 85 متدربًا.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى برفع كفاءة العاملين بالمحليات وصقل مهاراتهم.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تدريب العاملين فى المحليات فى تحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية مشيرًا الى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار فى العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة والذى يعتمد فى خطته التدريبية للعام الحالى على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية فى المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية .

وأوضح اللواء شعراوى أن هناك تطويرا في الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية، والاجتماعية للعاملين بالمحليات، وذلك لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين .

وأشارالى أن الدورات التدريبية بالمركز لا تتضمن الإدارة المحلية فقط ولكن تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية و الشئون القانونية و كيفية التعامل مع الجمهور و معايير الجودة الشاملة و كيفية محاربة الفساد"، مؤكدا أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب  وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.

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