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رياضة

ثنائى منتخب الشباب يواصلان جلسات العلاج.. والام الظهر تبعد مدافع المنصورة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:56 م
منتخب مصر الشباب
منتخب مصر الشباب
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يسرى غازى
يواصل ثنائى خط وسط منتخب مصر للشباب العربي بدر لاعب الاهلي وزياد فرج لاعب المصري اجراء جلسات علاجية مع الدكتور صلاح عاشور طبيب شباب الفراعنة لمدة ثلاثة ايام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.

بينما يستمر غياب  حازم هاني مدافع المنصورة والمنتخب لشعوره بآلام في الظهر واستبداله خلال مباراة الديوانية العراقي الودية التى خاضها منتخب شباب الفراعنة مؤخرا. 

ويخوض بعد غد الاحد منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مباراة ودية أمام نادى أسوان على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021. 

 يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين برنامج إعداده الجاد من التدريبات الصباحية والمسائية فى الملعب الفرعي ب استاد القاهرة.

ياتي ذلك استعدادا للسفر لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل بتونس، والمؤهلة لكأس الأمم ٢٠٢١ بموريتانيا .

من جانبه أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب استمرار المعسكر المغلق الذي بدا السبت الماضي مع إقامة وديتين كل اسبوع والتنبيه علي اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز واليقظة التامة 

وشدد مدرب منتخب الفراعنة على عدم الالتفات لأي حديث يخص تأجيل البطولة والاستعداد علي ان البطولة في موعدها المتفق عليه لحين وصول خطاب رسمي من اتحاد شمال أفريقيا يفيد  بغير ذلك بناء علي توصية من الاتحاد الأفريقي خلال الساعات القادمة.

 وأضاف ان المنتخبات المشاركة في البطولة وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا تستعد بكل قوة وتركيز للبطولة التي يتأهل اصحاب المركزين الأول والثاني فيها لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا.

 يأتي ذلك في ظل فرض  حظر التجول في تونس بداية من اليوم بقرار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يسبب تفشي وباء كورونا وزيادة أعداد المصابين مؤخرا

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