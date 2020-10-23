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منوعات

إعدام كلب من فصيلة البيتبول بالرصاص بعد نهش صاحبته

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أطلق أحد ضباط الشرطة البريطانية، الرصاص على كلب حكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، بعد أن هاجم مالكته ووالدها وطالب وعاملة مطبخ في حالة سعار شرسة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم نقل هوجو كلب أمريكي من نوع " بيتبول" إلى حجز الشرطة في أوائل الصيف الماضي حتى يمكن تقييم سلوكه بسبب سلالته الشرسة، ولكن فيما بعد تم اعتباره آمنًا للبقاء مع مالكته ريبيكا بورتيوس.


وبعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه وإعادته لمالكيه، هرب الكلب، الذي تمكن من القفز وفتح مقابض أبواب منزل مالكيه بمخلبه وحاول مهاجمة كلب آخر أصغر بكثير منه، قبل أن يوجه هجومه المرعب تجاه الناس.


فيما تم إخبار محكمة نيوكاسل كراون البريطانية، بأن الكلب هوجو عض إصبع طالب شاب كان يمشي مع الكلب "الصغير جدًا" في هيبورن، جنوب تينيسايد ببريطانيا.


كما عض الكلب هيوجو عاملة المطبخ بمدرسة في فخذها وتسبب في أضرار جسيمة في ذراعها مما تطلب جراحة تجميلية.


وبعد هذه الهجمات تم حجز الكلب، وأطلق النار عليه بسبب عدوانيته تجاه الناس.

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