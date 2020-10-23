رايح جاي.. ياسر إبراهيم: احترام الوداد كلمة السر في الفوز عليه

أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بتخطي عقبة الوداد المغربي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال مدافع الأهلي: «حققنا المطلوب بالصعود إلى المباراة النهائية، ولدينا رغبة قوية جدا في حسم اللقب لصالحنا من أجل إسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان».





وأضاف: «احترامنا لفريق الوداد يعد كلمة السر في الفوز ذهابًا وإيابًا وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية».





وأكمل ياسر إبراهيم: «بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد في المغرب تعاهدنا على التركيز في مواجهة العودة بالقاهرة من أجل تكرار الأمر وهو ما نجحنا فيه».



