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رياضة

رايح جاي.. ياسر إبراهيم: احترام الوداد كلمة السر في الفوز عليه

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بتخطي عقبة الوداد المغربي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدافع الأهلي: «حققنا المطلوب بالصعود إلى المباراة النهائية، ولدينا رغبة قوية جدا في حسم اللقب لصالحنا من أجل إسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان».

وأضاف: «احترامنا لفريق الوداد يعد كلمة السر في الفوز ذهابًا وإيابًا وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية».

وأكمل ياسر إبراهيم: «بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد في المغرب تعاهدنا على التركيز في مواجهة العودة بالقاهرة من أجل تكرار الأمر وهو ما نجحنا فيه».

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالتأكيد أن الوداد المغربي من الفرق المميزة على مستوى شمال إفريقيا، ولكن الرغبة لدينا كانت أقوى من أجل استكمال المشوار بنجاح.

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