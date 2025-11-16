قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
الجامعة الأمريكية تتألق في بطولة العالم للجامعات ببرشلونة وتتوّج بكأس كرة السلة للسيدات
عيار 21 يسجل 5460 جنيها.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
أمام أطفاله.. مقتل زوج على يد زوجته طعــ..ــنًا بسكــ..ــين بالإسكندرية
حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة
أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 5455 جنيها
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يوسف ابراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

يوسف إبراهيم
يوسف إبراهيم
محمد سمير

تأهل يوسف ابراهيم إلى الدور النهائي لبطولة الصين المفتوحة للاسكواش 2025 المقامة في شنغهاي، الصين من 11 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2025، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب، تغلب يوسف ابراهيم لاعب وادي دجلة-المصنف الثامن عالميًا- على منافسه محمد زكريا - المصنف الرابع عشر عالميًا- بنتيجة 3-2، بواقع أشواط  11-5، , 11-7  6-11، 8-11 ،11-6 في مباراة استغرقت 78 دقيقة.
ومن المقرر أن يواجه يوسف منافسه محمد أبو الغار ، المصنف الخامس  والعشرون عالميًا، في نصف نهائي البطولة

جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام ، في شنغهاي، الصين ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية249,000 دولار أمريكي، بواقع 125,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.

يوسف ابراهيم بطولة الصين المفتوحة محمد زكريا محمد أبو الغار الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

السيدة ميار نبيل

شقيقة ميار نبيل لـ «صدى البلد»: مش عايزة ترجع مصر.. إحنا عايزين حق أختي وبنتها في مرافق لـ بيتها بالإمارات

أحمد سعد

حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فتاوى

فتاوى| حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها؟.. هل تجب الطهارة أو الوضوء قبل ترديد الأذكار؟

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

