يوسف ابراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

تأهل يوسف ابراهيم إلى الدور النهائي لبطولة الصين المفتوحة للاسكواش 2025 المقامة في شنغهاي، الصين من 11 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2025، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب، تغلب يوسف ابراهيم لاعب وادي دجلة-المصنف الثامن عالميًا- على منافسه محمد زكريا - المصنف الرابع عشر عالميًا- بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 11-5، , 11-7 6-11، 8-11 ،11-6 في مباراة استغرقت 78 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه يوسف منافسه محمد أبو الغار ، المصنف الخامس والعشرون عالميًا، في نصف نهائي البطولة



جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام ، في شنغهاي، الصين ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية249,000 دولار أمريكي، بواقع 125,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.