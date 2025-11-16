جولف مدينتي ينفرد بصدارة الدوري بعد مرور ثلاث جولات

واصل فريق نادى جولف مدينتى صدارته للقمة فى دورى الجولف وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة التى اقيمت بنادى جولف نيو جيزة.

ويغرد فريق مدينتى على القمة منفردا برصيد 280 نقطة وبفارق 90 نقطة عن كل من فريق نادى جولف مرتفعات القطامية وفريق نادى جولف السخنة وكليهما بالمركز الثانى بنفس الرصيد 190 نقطة .

ويشهد دورى الجولف منافسة شرسة على المركز الثانى الذى يحتله مرتفعات القطامية والسخنة حيث يلاحقهما كل من الجزيرة واليجريا ونيو جيزة وجميعهم فى المركز الرابع مكرر ولكل منهم 180 نقطة .

وفى المركز السابع يأت حامل اللقب فريق بالم هيلز برصيد 160 نقطة ثم سبورتنج الذى مازال يحاول اعادة تصحيح اوراقه بالمركز الثامن برصيد 140 نقطة ويعول كثيرا على الجولة الرابعة التى ستقام بملعبه الشهر المقبل وهى بمثابة عنق الزجاجة للفريق السكندرى اما الفوز بها والعودة للمشهد مجددا وبقوة او الاستمرار بعيدا عن المنافسة حال عدم الفوز بها.

وفى المركزين التاسع والعاشر على الترتيب القطامية ديونز 120 نقطة والوافد الجديد اب تاون 30 نقطة والذى يعانى بسبب عدم الخبرة حيث يشارك فى المسابقة للمرة الاولى.

من جانب اخر فاز لاعب فريق نادى جولف اليجريا مصطفى خاطر بلقب أفضل لاعب بالجولة الثالثة بعدما حقق 43 نقطة.