«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
الجامعة الأمريكية تتألق في بطولة العالم للجامعات ببرشلونة وتتوّج بكأس كرة السلة للسيدات
عيار 21 يسجل 5460 جنيها.. تعرف على آخر تطورات المعدن الأصفر
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
أمام أطفاله.. مقتل زوج على يد زوجته طعــ..ــنًا بسكــ..ــين بالإسكندرية
حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة
أستراليا ترحب بقرار ترامب إلغاء الرسوم الجمركية على لحوم البقر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 5455 جنيها
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جولف مدينتي ينفرد بصدارة الدوري بعد مرور ثلاث جولات

فريق جولف مدينتي
فريق جولف مدينتي
محمد سمير

واصل فريق نادى جولف مدينتى صدارته للقمة فى دورى الجولف وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة التى اقيمت بنادى جولف نيو جيزة.
ويغرد فريق مدينتى على القمة منفردا برصيد 280 نقطة وبفارق 90 نقطة عن كل من فريق نادى جولف مرتفعات القطامية وفريق نادى جولف السخنة وكليهما بالمركز الثانى بنفس الرصيد 190 نقطة .
ويشهد دورى الجولف منافسة شرسة على المركز الثانى الذى يحتله مرتفعات القطامية  والسخنة حيث يلاحقهما كل من الجزيرة واليجريا ونيو جيزة  وجميعهم فى المركز الرابع مكرر ولكل منهم 180 نقطة .
وفى المركز السابع يأت حامل اللقب فريق بالم هيلز برصيد 160 نقطة ثم سبورتنج الذى مازال يحاول اعادة تصحيح اوراقه بالمركز الثامن برصيد 140 نقطة ويعول كثيرا على الجولة الرابعة التى ستقام بملعبه الشهر المقبل وهى بمثابة عنق الزجاجة للفريق السكندرى اما الفوز بها والعودة للمشهد مجددا وبقوة او الاستمرار بعيدا عن المنافسة حال عدم الفوز بها.
وفى المركزين التاسع والعاشر على الترتيب القطامية ديونز 120 نقطة والوافد الجديد اب تاون 30 نقطة والذى يعانى بسبب عدم الخبرة حيث يشارك فى المسابقة للمرة الاولى.
من جانب اخر فاز لاعب فريق نادى جولف اليجريا مصطفى خاطر بلقب أفضل لاعب بالجولة الثالثة بعدما حقق 43 نقطة.

