منتخب مصر لسيدات الرجبي يشارك في بطولة أفريقيا بنيروبي

أعلن الاتحاد المصري للرجبى عن مشاركة منتخب مصر للسيدات للرجبى سباعيات في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في العاصمة الكينية نيروبي بمشاركة 12 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة.

وتعد هذه المشاركة إنجازًا تاريخيًا ومحطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الرجبى النسائية في مصر، إذ يأتي تأهل المنتخب الوطني للسيدات رغم حداثة تأسيسه. ورغم الفترة الزمنية القصيرة منذ انطلاق أول منتخب نسائي، استطاعت اللاعبات تحقيق خطوة استثنائية بالانضمام إلى قائمة أفضل 12 منتخبًا في أفريقيا، متغلبات على العديد من التحديات ومؤكدات قدرتهن على المنافسة.

وتضم البطولة منتخبات: جنوب أفريقيا، كينيا، مدغشقر، تونس، زامبيا، زيمبابوي، أوغندا، كوت ديفوار، موريشيوس، غانا، بوركينا فاسو، إلى جانب مصر.

ويؤكد الاتحاد المصري للرجبى أن المشاركة في هذا الحدث القاري تعكس رؤية الاتحاد في دعم رياضة السيدات، وتعزيز حضور مصر في المنافسات الدولية. كما يوجّه الاتحاد الشكر للاعبات والجهاز الفني والإداري على التزامهم وجهودهم الكبيرة خلال فترة الإعداد.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تقديم أداء قوي يعكس الروح القتالية والتطور المستمر، ويسهم في تعزيز مكانة الرجبى المصري على الساحة الأفريقية.

ويشارك مع المنتخب في البطولة كل من لاعبات الفريق: هلا قورة (الكابتن)، ندى سمير (نائب الكابتن)، كنزي سلامة، نور شلبي، رولا الوزيري، فريدة زقزوق، نورين الجبلي، نيرة مناع، ملاك سويلم، يمنى أشرف، ميسرة محمد، ومنة عثمان. كما يضم الجهاز الفني والإداري: رمزي الزغلامي (المدير الفني)، محمد خالد (المدرب)، محمود حسن (مدرب الأحمال)، مي أيمن (العلاج الطبيعي)، ندى مرسي (الإداري)، ويرأس البعثة السيد/ زياد الشاذلي