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أخبار البلد

باراتداء الكمامات.. بدء توافد الناخبين على لجنة العجوزة الإعدادية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2020- أرشيفي
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محمود نوفل
توافد منذ قليل عدد كبير من الناخبين على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مرتدين الكمامات، في أول أيام التصويت من العرس الديمقراطي التي تشهده الدولة المصرية على مدار يومين لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة. 

وكانت لجنة مدرسة العجوزة الاعدادية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تستمر على مدار يومين لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.

وشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين، وذلك في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية لتأمين المواطنين خلال أدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية. 

كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

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