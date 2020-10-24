القوى العاملة: تعيين 309 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 309 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة المديرية، وبلغ عدد المسجلين 533 شابًا.





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 11 ألف و600 جنيه لـ 16 عاملا من المسجلين بالمديرية ، فضلًا عن تسجيل 20 عاملًا جديدًا .





وتابع أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.





وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 214 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وتنظيم 5 ندوات توعية ، كما تم تلقى 34 شكوى عمالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 16 شكوى منهم، وتم تسوية 8 شكاوى ، و10 شكاوي ما زالت تحت البحث.





وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 82 منشأة ، وأسفر عن تحرير 21 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وبحث 4 شكاوى .





كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 150 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .







