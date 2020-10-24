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منوعات

حب في اللجنة.. اثنان من كبار السن يخرجان متشابكي الأيدي بعد التصويت في انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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عزة عاطف
في ظل الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، توافد الناخبين على مختلف لجان محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2020.


وعلى نقيض المشاهد التي اعتدنا رؤيتها على أبواب اللجان، التقطت عدسة "صدى البلد" مشهدًا لا يتكرر من أمام مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين في الدقي.


مشهد «الحب في الانتخابات»، فعلى الرغم من تنوع الفئات العمرية المقبلة على اللجنة للانتخاب، ظهر عصفوران من كبار السن متشابكي الأيدي في بهجة بعد الإدلاء بأصواتهم والخروج من اللجنة.


وشهدت مدرسة الأورمان إقبالًا متوسطًا في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الوقائية المشددة لفيروس كورونا المستجد.


وانطلق صباح اليوم، السبت، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.


وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب


وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.


وفى جميع الأحوال، يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.


كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

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