المحافظة وفرت الأتوبيسات.. ناخبوا واحة الجارة بمطرح يقطعون 300 كم للتصويت فى الانتخابات

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توفير اتوبيسات لنقل ناخبي اصغر واحة مصرية في قلب الصحراء وهى واحة الجارة إلى مدينة سيوة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.













ويدلى ناخبو واحة الجارة بأصواتهم في لجنة اغورمى بواحة سيوة والعودة مرة أخرى.









وتسير العملية الانتخابية بمطروح فى اجواء هادئة حتى الان ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابت خاصة مع التزام مندوبى المرشحين بالاجرءات والقواعد الانتخابية .





وتشهد اللجان الانتخابية بمطروح اقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التى انطلقت اليوم السبت لمدة يومين .





وشهدت لجان السيدات اقبالا ملحوظا علي للإدلاء بأصواتهم خاصة بمدن مرسي مطروح وسيوة والحمام .





واطمأن المحافظ على سير وانتظام العملية الانتخابية وعدم وجود اى عوائق وسط اقبال الناخبين منذ التاسعة صباحا .





وكثف رؤساء المراكز والمدن الثمانية من أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع اقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع ، والمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها و عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم





و تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات .





يذكر أنه تم بدء فتح اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح صباح اليوم السبت لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك ضمن محافظات المرحلة الاولى والتى تجرى يومى السبت والاحد 24 و25 من اكتوبر ، من خلال 139 مركز انتخابي و١٦٥لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية ويبلغ أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 301763 ناخب حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.



