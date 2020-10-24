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جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تألقت الفنانة كندة علوش على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي باليوم الثانى .

ظهرت كندة علوش ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت كب باللون الاسود ذي أكمام مكشوفة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة التي انطلقت أمس  23 أكتوبر؛ والذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

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