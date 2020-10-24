جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

تألقت الفنانة كندة علوش على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي باليوم الثانى .





ظهرت كندة علوش ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت كب باللون الاسود ذي أكمام مكشوفة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



