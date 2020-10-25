AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا toyota تعرض ميزة تبديل سيارتك القديمة بأخرى جديدة في مصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
تويوتا راش
تويوتا راش
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة تويوتا toyota مصر على صفحتها الرسمية أنها توفر خدمات استبدال سياراتها القديمة بسيارات جديدة، وقالت الشركة إن هناك عددا من الشروط وضعتها لكي يمكن إتمام الخدمة الجديدة الخاصة بالاستبدال. 


يجب أن تتم صيانة السيارة في مراكز الخدمة التابعة لتويوتا والمعتمدة منها، ويجب أن لا تكون السيارة قد قطعت مسافة أكثر من 100 ألف كم حتى تتمكن من تبديلها بأخرى جديدة. 

جدير بالذكر أنه قد أعلنت شركة تويوتا مؤخرا عن طرح موديلات تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado الجديدة التي تتوفر في مصر بالطلب الخاص للراغبين فقط ولا تتوفر لدى الموزعين. 

تأتي تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بمحرك 4 سلندر 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 246 نيوتن متر و الفتيس متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات . 

تعمل تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بنظام الدفع الرباعي وتأتي بتعليق أمامي مزدوج وتعليق خلفي من 4 وصلات لضمان أفضل أداء للفرامل في جميع ظروف الطرق. 

تأتي تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado بطول 4.99 متر وعرض 1,88 متر وارتفاع 1.89 متر وقاعدة عجلات بطول 2.79 متر وخلوص أرضي 22 سم وتحمل خزان وقود يتسع الي 150 لتر وقود .

السيارة تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado تأتي بتصميم قوي وعملي يجمع الصلابة والأناقة مع شبكة أمامية بارزة وصلبة من الكروم تعطي للسيارة شكل مميز . 

تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado تأتي بمصابيح أمامية ليد و فوانيس شبورة ليد كما تأتي السيارة مع مقصورة أنيقة ومقاعد أمامية وخلفية في الصف الثالث كهربائية التحكم وصندوق تبريد ونظام الكتروني ذكي للدخول . 

يمكن تشغيل السيارة تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado مع تشغيل المحرك بضغطة زر واحدة بالتزامن مع الضغط على دواسة الفرامل .

يتم استيراد تويوتا لاندكروز برادو 2021 toyota land cruiser prado للراغبين فيها بالطلب والحجز، وقالت الشركة إن سعرها في مصر يبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه في الوقت الحالي كموديل 2021 و هي متاحة في فئة واحدة فقط . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد

سعر تويوتا كورولا toyota corolla 2020 اليوم.. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

تويوتا تطرح لاندكروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado.. صور

ترشيحاتنا

ممثلة لبنانية تشعل السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة.. شاهد

قلب الزمالك النابض.. إسماعيل يوسف يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده

حمادة هلال: عدلت أغنية الشرع محللي أربعة احتراما لرجال الدين

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكي بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا