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مرأة

بـ بدلة كلاسيكية لامعة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:18 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة هدى المفتي من خلال فعاليات حضور اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.

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وتألقت هدى المفتي، مرتدية بدلة كلاسيكية جذابة باللون الأسود اللامع لتبرز جمالها ورشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

واعتمدت في المكياج على اللون الفضي للعيون ليتناسب مع ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيه بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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