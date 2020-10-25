أهل مصر.. الفوج الثالث لأبناء المحافظات الحدودية يواصل زيارته بـ الإسكندرية





وتقام فعاليات الفوج الثالث تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة بأسوان، وبإشراف مصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب.





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ونفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسوان لقاء تثقيفي لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب بقاعة التعليم المدني وسط مشاركة 61 شابا وفتاة وذلك تحت شعار " شارك....كن إيجابى ".





حاضر في اللقاء الدكتور محمد حمدي دكتوراه في القانون العام حيث شهد اللقاء التثقيفى تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه للحفاظ علي سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.





يأتى تنفيذ هذه اللقاءات في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم المشاركة الإيجابية للشباب في العملية الإنتخابية من خلال توعيتهم وتثقيفهم سياسيًا والعمل علي تحفيزهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية صنع وإتخاذ القرار ، بجانب تشجيعهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان .





وأقيمت فعاليات اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب و الرياضة بأسوان وذلك ضمن الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية التى تنفذها الشباب والرياضة.