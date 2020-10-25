بدء تصوير فيلم العميل صفر اليوم





كتب نبيل عبدالحميد مدير اعمال اكرم حسني، عبر حسابه على فيسبوك: " حبايبي النهاردة اول يوم تصوير فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، لبلبة، درة، محمد علاء، اخراج محمد سامي، انتاج وائل عبد الله، فكرة أكرم حسني ومحمد سامي، سيناريو وائل عبدالله.. كل اللي طالبة منكم دعوة حلوة من قلبكم".





يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل بـ ١٠٠ وش وحقق نجاحا كبيرا جدا فور عرضه في شهر رمضان الماضي ٢٠٢٠، ولاقى إعجاب المشاهدين.

يبدأ فريق عمل فيلم "العميل صفر"، تصوير أول المشاهد، اليوم، مع أخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.