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أخبار البلد

عمليات التنمية المحلية ترصد حالة لجان انتخابات النواب في ثانى أيام المرحلة الأولى

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
عمليات التنمية المحلية
عمليات التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى في ثانى يوم للانتخابات، والتي تجرى في 14 محافظة هى "الجيزة والفيوم و بنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.


ويجرى تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.


وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التأكيد على المحافظات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان الانتخابية.
 

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المحافظات وجميع الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصري. 
 

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.


وأكد وزير التنمية المحلية أنه أصدر توجيهات مشددة لجميع المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى أن جميع أجهزة  الدولة على الحياد التام من الجميع.



وقال شعراوي إن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة ٣٠ يونيو.


ووجه وزير التنمية المحلية حديثه لجميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى قائلًا: "صوتكم أمانة وهيفرق جدًا أمام العالم.. واختاروا بحرية مرشحكم".

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