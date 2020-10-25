عمليات التنمية المحلية ترصد حالة لجان انتخابات النواب في ثانى أيام المرحلة الأولى

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى في ثانى يوم للانتخابات، والتي تجرى في 14 محافظة هى "الجيزة والفيوم و بنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.









ويجرى تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.







