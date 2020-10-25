بعد فتح اللجان.. إقبال كثيف على لجنة أحمد شوقي بالجيزة.. صور

شهدت اللجان الانتخابية الفرعية ١٨ و١٩ و٢٠ و٢١ الانتخابية بمدرسة أحمد شوقي بالجيزة إقبالا كثيفا بعد فتح اللجان في الرابعة بعد اغلاقها ساعة للراحة وذلك في اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 .





و شهدت اللجان تشديدات أمنية من قبل رجال القوات المسلحة والداخلية لتأمين الاستحقاق الدستوري.





كما تم منع الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات من الدخول ضمن الاجراءات الاحترازية في اطار الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الناخبين.





وانطلقت امس انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





تستمر الانتخابات في الداخل السبت و الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



