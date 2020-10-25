الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور





وأجرى حسام عاشور الكشف الطبي داخل احد مستشفيات الإسكندرية، خلال الساعات الماضية قبل توقيع عقود انضامه إلى الاتحاد.





وتعاقد الاتحاد السكندري موخرا مع حسام حين ليتولي القيادة الفنية للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لـ قيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا . إبراهيم حسن مديرا للكرة . طارق سليمان مدربا عاما . حسن مصطفي مدربا . عماد المندوه مدربا للحراس. د. محمد عنان طبيب الفريق . وليد بدر مديرا اداريا. سمير محجوب وأحمد متولي إداريين. محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل. اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.

أنهى نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق للانضمام إلى الفريق، بداية من الموسم المقبل.