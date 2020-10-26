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اقتصاد

تنفيذ 400 مشروع.. خبير اقتصادي يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
مشروعات تنموية بسيناء
مشروعات تنموية بسيناء
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علياء فوزى
أشاد محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، بمجهودات الدولة التى تقوم بها لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال تنفيذ نحو 400 مشروع بمختلف المحاور التنموية.

وأشار إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى براعة التخطيط والتنفيذ خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق لربط سيناء بالدلتا.

وقال ابراهيم، إن المشروعات التى تنفذها الدولة فى سيناء تمثل فرصة لتشغيل الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء وتزيد الطلب عليها وبالتالى حدوث انتعاش فى الانشطة المرتبطة بالقطاع و منها النقل حيث تقوم بتوريد منتجاتها لشركات المقاولات العاملة فى هذه المشروعات.

وأكد ابراهيم أن المشروع القومى للطرق و الكبارى التى تنفذه الدولة منذ اكثر من 3 سنوات ساهم بشكل كبير فى سهولة حركة التنقل بين المحافظات خلال وقت اقل وهو ما سمح بتوسع الشركات فى اماكن  مختلفة بانحاء الجمهورية.

يشار إلى أن الدولة اطلقت  عدد من المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء بتكلفة 600 مليار جنيه، تتضمن منظومة طرق استغلال المياه بسيناء، زيادة الرقعة الزراعية، نفق الشهيد احمد حمدى2 ، محطة تحلية مياه المحسمة.

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