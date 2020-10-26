أمسيات شعرية ومحاضرات بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارتها الشاعرة نجاة مبارك، بحضور الشعراء أعضاء ورواد النادي.





بدأت الندوة بقصيدة "حكاية بطل" لعزيزة عماد، وقصيدة "نظرتين في معدلة" لإسلام حسن، ثم قصيدة "بكتبلك" لمحمد حسن، وقصيدة "ولسه" لناصر محمود، أعقبها قصيدة "إضراب" لأحمد مصطفى، وقصيدة"، وقصيدة "زي إبرة وسط قش" لمحمد سمير، ثم قصيدة "مربعات" ليسري عبدالسلام، وأختتم اللقاء بقصيدة بعنوان "تحول فكري" لعبدالرحمن مشهور.





ونظم بيت ثقافة الخانكة محاضرة لطلاب المدارس حول المولد النبوي الشريف وعن الأحداث التي حدثت قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وعن فترة طفولته وشبابه قبل البعثة، كما عُقد بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين محاضرة لأولياء أمور الطلبة للتوعية بالتدابير الإحترازية لفيروس كرونا المستجد، القتها نادين عوض، مثقفة صحية بوزارة الصحة.



