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ثقافة

أمسيات شعرية ومحاضرات بثقافة القليوبية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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القسم الثقافي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارتها الشاعرة نجاة مبارك، بحضور الشعراء أعضاء ورواد النادي.

بدأت الندوة بقصيدة "حكاية بطل" لعزيزة عماد، وقصيدة "نظرتين في معدلة" لإسلام حسن، ثم قصيدة "بكتبلك" لمحمد حسن، وقصيدة "ولسه" لناصر محمود، أعقبها قصيدة "إضراب" لأحمد مصطفى، وقصيدة"، وقصيدة "زي إبرة وسط قش" لمحمد سمير، ثم قصيدة "مربعات" ليسري عبدالسلام، وأختتم اللقاء بقصيدة بعنوان "تحول فكري" لعبدالرحمن مشهور.

ونظم بيت ثقافة الخانكة محاضرة لطلاب المدارس حول المولد النبوي الشريف وعن الأحداث التي حدثت قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وعن فترة طفولته وشبابه قبل البعثة، كما عُقد بمكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين محاضرة لأولياء أمور الطلبة للتوعية بالتدابير الإحترازية لفيروس كرونا المستجد، القتها  نادين عوض، مثقفة صحية بوزارة الصحة.

نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة للتعريف والتطبيق العملي على دالة Excel، دالة الإكسيل هي تلك الرموز التي يتم كتابتها بصيغة معينة من أجل الوصول لنتيجة محددة في برنامج الإكسيل، والقاعدة الأساسية التي يجب اتباعها عند التعامل مع الإكسيل وكتابة الدوال هي ضرورة وضع علامة = قبل الشروع في كتابة المعادلة والتي من غيرها لن يستجيب برنامج الإكسيل مع أي معادلة ستقوم بكتابتها، من أشهر هذه الدوال، دالة الجمع: Sum وتستخدم في جمع مجموعة من الارقام في عدة خلايا وتكتب بصيغة =sum ويتم وضع الخلايا المراد جمعها بين القوسين. وفي إطار النشاط أونلاين للأطفال، نظمت مكتبة باسوس ورشة رسم للأطفال.

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