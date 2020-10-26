سفير الصين: علاقاتنا مع مصر تشهد عهدا ذهبيا أفضل من المراحل الماضية





وأضاف السفير لياو ليتشيانغ،خلال المؤتمر الصحفي الرابع عشر للسفارة، الذي عقده أمس الأحد بمقر إقامته بالقاهرة، أن السبب في هذه الطفرة هو الاستفادة من بعض الجوانب، منها الريادة في الدفعة الكبيرة من قبل قيادتي البلدين، والزخم في تبادل اللقاءات التشاورية بينهما، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار بكين في 2014 في أول زيارة رسمية، وتوافق الرئيسان عبد الفتاح السيسي والرئيس شي حين بينغ، على ترقية مستوى العلاقات لشراكة استراتيجية شاملة مما دفع العلاقات بين الجانبين للطريق السليم.





وشدد السفير الصيني بالقاهرة على أن زيارة الرئيس الصيني أيضا للقاهرة دفعت العلاقات للشكل الشامل على المستوى الثنائي، ورفع العلاقات لدرجة كبيرة، وبين 2014 حتى 2019 تقابل الرئيسان 9 مرات، وحرص الرئيس السيسي على زيارة الصين كل عام لحضور مناسبات مختلفة على مدار 6 سنوات متتالية، ونشأت علاقات عملية وصداقة شخصية بين الزعيمين، كما أن الرئيسين يحرضان على تبادل الرسائل والتهاني في مختلف المناسبات.





ولفت السفير إلى أن استراتيجية بناء الحزام والطريق يلائم بشدة رؤية 2030 في مصر، وهو ما ظهر جليا في تحقيق تنسيق مشترك في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشعبين علاقتهما جيدة والتاريخ يوثق التعاون بين الجانبين خاصة في ظل القواسم المشتركة التي تجمعهما، والصين دائما ساندت القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.





وأوضح لياو ليتشيانغ، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين نموذج ريادي في العالمين العربي وقارة أفريقيا، وهو ما ظهر جليا في مواجهة جائحة كورونا، فالأجهزة المعنية المصرية مهتمة بدفع التعاون لانعاش الاقتصاد المصري وتحقيق منجزات على الأرض بفضل التوافق بين الرئيس السيسي والرئيس بينج.





وقال إن هناك الكثير من القصص التي تدلل على الصداقة العميقة بين البلدين، خاصة وأنها تمر بأفضل المراحل عبر التاريخ، مؤكدا أنه يحرص دائما على التواصل مع الصحفيين المصريين لتعزيز الصداقة بين الشعبين المصري والصيني،وعقد 14 مؤتمرا صحفيا منذ بداية أزمة كورونا.





أكد لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد عهدا ذهبيا أفضل من كل المراحل السابقة، وإنجازات ضخمة لم نرها منذ زمن في حجم التعاون بين البلدين.